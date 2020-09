L'UDC: "Chi ha votato sì dimostra che i problemi della libera circolazione non sono un'invenzione"

BELLINZONA - Sono i grandi sconfitti di oggi, nonostante in Ticino abbiano vinto. Questo è il paradosso dell'UDC, che vede la sua iniziativa per la limitazione dell'immigrazione, l'iniziativa madre, passare nel nostro Cantone ma non a livello federale.

E attraverso un post social, dopo che per tutto il pomeriggio i rappresentanti, da Chiesa a Marchesi, hanno sottolineato come abbia vinto la paura, soprattutto in un momento di incertezza come quello attuale, legato al Covid, ringraziano il Ticino.

"Il Ticino si è schierato chiaramente a favore per l'iniziativa per la limitazione, a dimostrazione che i problemi della libera circolazione delle persone esistono e non sono un'invenzione", scrivono.

Per poi 'sfidare' gli avversari: "Ora vedremo se PLR, PPD e PS riusciranno a trovare delle soluzioni concrete come hanno sbandierato davanti a TV e giornalisti durante tutto il pomeriggio. Noi continueremo a combattere per una migliore situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone!".