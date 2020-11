Il PLR ha un nuovo presidente: Alessandro Speziali alla testa dei liberali radicali

CASTIONE – Il PLR ha un nuovo presidente. Il successore di Bixio Caprara è stato reso noto durante il primo congresso virtuale targato PLR. Toccherà ad Alessandro Speziali guidare il PLR nei prossimi anni, eletto presidente con 375 voti ed avendo così la meglio al secondo turno su Emilio Martinenghi (306 voti).

Il neopresidente si è così espresso: "Parlo con grande emozione. Sono incredulo, ma devo rendere onore a Natalia ed Emilio. Aver percorso queste settimane con loro è stato un onore. Ho imparato tanto in questa competizione. Grazie ringraziare chiunque mi ha sostenuto in queste settimane. Nei prossimi giorni si tratterà di formare la squadra. Il motore della politica liberale-radicale gira già a pieni giri. Dovrò convincere chi non era tanto convinto di me. Il mio primo obiettivo è quello di recuperare ogni atomo di questo partito. Ringrazio tutti".