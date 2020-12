Tensioni in casa Lega sul Preventivo 2021, il capogruppo Michele Foletti si dimette

LUGANO – Oggi in Gran Consiglio si torna a parlare del Preventivo 2021 del Cantone, uno dei temi più importanti inclusi nell’ordine del giorno. Tensioni e contrasti si registrano in casa della Lega del Ticinesi. Il clima – riporta La Regione – sarebbe talmente pesante che ha spinto il capogruppo in Parlamento Michele Foletti a dimettersi e lasciare il posto nella commissione della Gestione.

Foletti si è sentito delegittimato nell’ultima riunione dei deputati leghisti in merito al Preventivo 2021. Nel suo scritto all’ufficio presidenziale sottolinea come sarebbe privo di senso andare avanti in questa veste.

Interpellato dal quotidiano, l’ormai ex capogruppo leghista ha preferito non commentare la vicenda.