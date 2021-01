LUGANO – È Boris Bignasca il nuovo capogruppo della Lega dei Ticinesi in Gran Consiglio. Lo hanno deciso i deputati leghisti, riunitasi questa sera in vista della prossima seduta parlamentare in programma la prossima settimana a Mendrisio.

Bignasca succede, quindi, a Michele Foletti. La carica di vice capogruppo del Movimento di via Monte Boglia spetta a Sabrina Aldi.