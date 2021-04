Il PLR ringrazia Bertini: "13 anni di impegno costante"

LUGANO – Fra poco meno di una settimana inizierà una nuova legislatura con una rinnovata compagine nell’esecutivo e nel legislativo. "L’Ufficio Presidenziale, unitamente alla Sezione PLR di Lugano coglie l’occasione, nonostante avrebbe preferito aspettare la fine di queste elezioni un po’ anomale, affinché queste righe non venissero, a torto, strumentalizzate ad altri fini, per ringraziare pubblicamente Michele dell’impegno costante che ha profuso in questi 13 anni di attività politica, avvallando, con la sua presenza e il suo entusiasmo, la carica di vice-sindaco della città più importante del Ticino, nonché la capacità di sfiorare il raddoppio PLR al Consiglio di Stato", si legge in una nota del PLR.

"Trascinatore empatico, espresso in particolare dal suo sguardo e dal suo sorriso, il mondo liberale-radicale, che lo ha sempre riconosciuto come uno dei propri astri nascenti, si augura di rivederlo in quel mondo della politica attiva che gli appartiene. Nel frattempo, non possiamo che augurargli grandi soddisfazioni per il suo nuovo percorso professionale, consci delle sue capacità e competenze".