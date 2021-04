Per l'UDC sono elezioni positive: "Aumentati i seggi nei Municipi!"

BELLINZONA - L'UDC esulta. Nonostante alcuni Comuni dove l'alleanza con la Lega non ha portato a buoni risultati, sono aumentati i Municipali, tra cui Piero Marchesi che entra nell'Esecutivo della neonata Tresa.

È dunque con soddisfazione che il partito democentrista commenta i risultati dei Municipi, in attesa di quelli dei Consigli Comunali, in fase di scrutinio. "Malgrado la perdita di voti e di diversi seggi in svariati Comuni nei quali è stata presentata una lista comune con la Lega dei Ticinesi, l’UDC riesce comunque ad aumentare la sua rappresentanza in vari Municipi del Cantone".

"Nel 2016 l’UDC contava una decina di eletti all’interno degli Esecutivi di alcuni Comuni ticinesi, con i nuovi seggi guadagnati in questa tornata elettorale l’UDC si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto".

I nuovi eletti sono Maurizio Mistri a Arbedo Castione, Steve Ricci a Bioggio, Pietro Righetti (Sindaco di quindicina a pari merito) a Cademario, Nicola Domenighetti a Gordola, Diego Baratti (Presidente Giovani UDC) a Ponte Capriasca, Luca Vögeli a Ronco Sopra Ascona e Piero Marchesi a Tresa.

"L’UDC saluta positivamente l’aumento dei seggi negli esecutivi, una tendenza certamente conseguente alla creazione di nuove sezioni comunali del partito, ma anche dovuti ai recenti risultati ottenuti dal partito alle ultime Elezioni cantonali e federali", conclude il partito, augurando buon lavori agli eletti.