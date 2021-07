Paglia e lo scandalo sorpassi: "Un paio di temi sfuggono al controllo e tutto il positivo viene scordato"

BELLINZONA - Un errore o comunque qualcosa che non ha funzionato cancella tutto quanto fatto di buono. Se ne rammarica, Christian Paglia. L'ex Municipale di Bellinzona, che non si è ricandidato per le elezioni di aprile, parla della politica e dello scandalo dei sorpassi di spesa in un libro appena pubblicato.

"Basterebbe che qualcuno ammettesse di aver compiuto qualcosa che non ha commesso, così da diventare il capro espiatorio. Una politica del coniglio che non ho mai condiviso. A me i conigli piacciono solo a Pasqua, quando sono di cioccolato", sono le sue dure parole, che il Corriere del Ticino riporta dopo aver letto il libro in anteprima. "Costruisci nel tempo progetti su progetti. Maneggi investimenti milionari. Poi, d’un tratto, sfuggono un paio di temi dal controllo finanziario. Addirittura progetti sostenuti da supporti specialistici esterni. Sfuggono per il carico di lavoro, per la tempistica ristretta, per la buona volontà di portare avanti iniziative apprezzabili. A quel punto poco importano le buone azioni compiute in un lungo passato. Tutto quanto di positivo viene scordato in un secondo", è amareggiato.

Anche perché, fa notare, "l’importo fuori dal controllo è un’inezia rispetto al budget della città".

Non mancano altre frecciate: "Tanto importanti sono i soldi nella nostra società. Se sbagli in quel contesto, sbagli tutto. (...) Per altri l’importante è salvare la faccia al meglio possibile di fronte all’opinione pubblica, nei confronti della stampa, che attende di imbrattartela". Come a dire, tutto il resto, soprattutto il buono, non conta più nulla. E in politica girano sempre più soldi, tanto che per Paglia fra poco si dovrà passare a municipali professionisti.