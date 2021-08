La Lega: "Marco era la figura istituzionale più amata del Ticino, al di là di ogni steccato"

LUGANO - Poche ore dopo la toccante cerimonia funebre per Marco Borradori, il suo partito, la Lega, ringrazia tutti e cerca di guardare avanti, nel nome del sindaco.

Il Movimento "ringrazia con commozione e profonda gratitudine la popolazione luganese e ticinese, le associazioni della società civile e le varie forze politiche per le toccanti manifestazioni di stima e di sincero affetto tributate nei giorni scorsi a Marco Borradori. La partecipazione oceanica - che non ha precedenti in Ticino ma neppure in Svizzera - al cordoglio dei giorni scorsi ed alla cerimonia funebre odierna dice tutto. Un’inequivocabile conferma di apprezzamento collettivo e trasversale che testimonia, senza bisogno di altri commenti, il valore dell’uomo e del politico. Marco era davvero la figura istituzionale più amata del Ticino, al di là di ogni steccato", si legge.

"La Lega è consapevole che la prematura ed improvvisa scomparsa di Marco Borradori lascia un vuoto – nella Città di Lugano, nel Cantone e nel Movimento – impossibile da colmare", ma comunque "continuerà il proprio lavoro politico con ancora maggior assiduità e determinazione, convinta che questo sia l’unico modo appropriato per onorare la memoria del nostro Sindaco. Marco Borradori, nella sua lunga e brillante carriera al servizio dei cittadini, non ha mai mancato un impegno; nemmeno nelle circostanze più avverse. Il suo entusiasmo e dedizione devono fungere da esempio".