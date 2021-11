Crivelli Barella su Stabio: "La tradizione ci ha dato anche cose da non riproporre e reiterare"

di Claudia Crivelli Barella*

No, ma davvero? In un mondo che si surriscalda soprattutto a causa del consumo di carni animali, aldilà dell'affronto alle sensibilità vegane, ancora ci si richiama alla tradizione per giustificare appelli ai bagordi cannibaleschi?

La "tradizione" ci ha lasciato anche eredità pesanti (la caccia alle streghe, la chiusura verso lo straniero, etc.)....ma non tutto è da riproporre e reiterare: il mondo cambia, cambiamo anche noi.

Spero in futuro di non vedere cartelli con scritto "Arbeit macht frei" in onore della tradizione, e che le varie sagre del bue e della costina si trasformino in sagre del vivere civile e sensato, con piatti gustosi e in prevalenza vegetariani al passo con i tempi.

*deputara dei Verdi