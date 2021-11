Sì, Lugano avrà il Polo Sportivo e degli Eventi

LUGANO – C'è finalmente il verdetto. Il 28 novembre 2021 sarà per sempre una data storica per Lugano. La popolazione ha infatti bocciato il referendum contro la realizzazione del Polo sportivo e degli Eventi (PSE). Dopo una lunga campagna elettorale, il progetto è stato approvato con 11'594 voti. Alle urne si sono recati oltre 21 mila cittadini (oltre il 62% della popolazione).

In Piazza i sostenitori del sì hanno già fatto partire i festeggiamenti. Mancano ancora i dati ufficiali, ma il PSE si farà. Nei prossimi minuti, il Municipio terrà una conferenza stampa.

Il comunicato del Municipio

La Città di Lugano comunica l’esito della votazione comunale odierna, relativa alla realizzazione del Polo Sportivo e degli eventi (PSE) e all’Accordo generale di partenariato pubblico privato.

Su 34'187 iscritti in catalogo i votanti sono stati 21'356, di cui 18'893 hanno votato per corrispondenza. Le schede a favore del progetto sono state 11’954 (56.81%), quelle contrarie 9’089 (43.19%). Le schede bianche sono state 189, quelle nulle 124. Gli iscritti in catalogo sono 34’187 e il tasso di partecipazione alla votazione è stato del 62.52%. L’esito della votazione sarà definitivo, scaduto il termine di ricorso, il 14 dicembre.