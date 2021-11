Il PS di Lugano: "Progetto di valenza regionale che influenzerà il territorio"

LUGANO – Il PS Lugano prende atto della volontà espressa oggi dai cittadini di "accettare la creazione del Polo Sportivo e degli Eventi. Nonostante la campagna accesa, si tratta di un progetto di valenza regionale che influenzerà il territorio. Non appartiene a nessuna forza politica, e dovrà semplicemente essere sviluppato a favore dei cittadini e della sua utenza. Ricordiamo che la nostra assemblea ha deciso di lasciare libertà di voto sull’oggetto posto in votazione. Sarà ora premura del PS Lugano vegliare sui prossimi passi di questo progetto. Vista l‘introduzione dei sette punti chiesta e ottenuta dal Gruppo PS- PC in Consiglio comunale durante la scorsa legislatura, veglieremo affinché questi siano applicati nel loro senso originario (tra cui la presenza di un parco il più grande possibile, il potenziamento dei mezzi pubblici, il rispetto dell’ambiente e della qualità delle opere, la presenza di alloggi a prezzi accessibili)".

"Inoltre, il PS Lugano invita il Municipio a ricordarsi dei cittadini che hanno espresso un voto contrario e delle loro molteplici motivazioni. Ciò, affinché, si affrontino le prossime fasi includendo il più possibile tutti i sentimenti attorno a questo progetto. Da ultimo, l’ardua campagna elettorale ha dimostrato la difficoltà del Municipio di convincere e creare consenso

attorno a un tema. Il risultato ne è l’ennesimo monito. Perciò, importante compito dell’esecutivo dovrà essere quello di ricostruire un clima di fiducia e rispetto, proponendo un nuovo approccio nell’avvicinamento ai diversi temi".