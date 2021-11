In Ticino l'iniziativa per le cure infermieristiche passa col 56,1%

BELLINZONA - Come nel resto della Svizzera, stando alle percentuali che stanno man mano arrivano, anche in Ticino vince alle urne il sì per l'iniziativa "Per cure infermieristiche forti".

Hanno votato il 59,58% degli aventi diritto di voto. Fra di essi, ha scelto il sì il 56,1%.

Nei grandi comuni, a Bellinzona ha vinto il sì col 59,5%, a Chiasso l'hanno approvata il 53,14% di coloro che sono andati alle urne, a Locarno sì netto col 62,31%, a Lugano più tirato col 53, 23% e a Mendrisio risultato simile, col 53,59% di sì.

Il no si è imposto a Lavizzara, Neggio, Vacallo e Porza.