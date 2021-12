L'UDC: "Fiducia a Galeazzi"

UGANO - Al momento non ci sono motivi per non confermare la fiducia a Tiziano Galeazzi. Lo ha scritto l'UDC di Lugano dopo aver appreso la notizia del rinvio a processo nel caso Pecunia Olet.

"La sezione UDC di Lugano prende atto della prosecuzione del procedimento giudiziario in Italia nei confronti del suo rappresentante in Municipio Tiziano Galeazzi. Dopo essersi confrontata con il diretto interessato, appurando che non sussistono reati a lui imputabili secondo la legislazione svizzera, e alla luce del fatto che ognuno ha il diritto di avvalersi del principio di presunzione d’innocenza fino al termine del procedimento, essa ritiene che non ci sia alcun motivo, allo stato attuale, per non confermare la fiducia nel proprio Municipale", si legge.