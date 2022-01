Morisoli replica a Merlini sulla scuola: "La destra non è miope. Qualcun altro, invece, latita..."

di Sergio Morisoli (da Facebook) *

Caro Presidente (VPOD Docenti) Merlini, forse è stato un po' disattento in "classe". Dal settembre 2016 giace una nostra Iniziativa elaborata per cambiare 34 articoli della Legge scuola, legge che lei continua a menzionare. Inutile dire che dopo la sonora bocciatura della Scuola che verrà, che a lei tanto piaceva, il Dipartimento Educazione se ne è guardato bene di entrare di nuovo in materia su quelle proposte (come pure la Commissione scolastica a forte trazione di sinistra...).

Ma fa niente. Lo scorso mese di maggio, per facilitare a tutti i compiti, abbiamo presentato altre 5 nuove iniziative elaborate che vanno proprio a modificar ei punti da lei sollevati. Per finire settimana scorsa ne abbiamo presentata un'ultima per ridurre il potere del DECS e il suo monopolio sulle decisioni che riguardano la scuola dell'obbligo. Come ben vede, la destra da lei definita "miope" non deve presentare niente, l'ha già fatto. È qualcun altro a latitare. Gli atti si trovano tutti pubblicati sul sito del Gran Consiglio.