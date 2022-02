LUGANO - Nicola Schoenenberger lascia il Ticino e la politica cantonale e comunale. Il capogruppo e co-coordinatore dei Verdi trasloca per motivi professionali: è stato infatti nominato direttore del prestigioso Giardino Botanico di Ginevra ed entrerà in carica il primo di giugno.



“Questa nomina - si legge in una nota stampa dei Verdi - è il coronamento di una lunga carriera professionale come biologo e botanico che lo ha portato a lavorare nella protezione della natura, nella ricerca scientifica e nella gestione di progetti in Svizzera, in Europa e nel mondo e ad essere attivo nelle commissioni federali per la sicurezza biologica e per gli affari riguardanti la convenzione sulla protezione delle specie. Cogliamo l’occasione del suo trasferimento per auspicare una collaborazione tra le frazioni dei Verdi del Ticino e dei Verdi di Ginevra, fonte di ispirazione per tutto il paese per il loro lavoro pionieristico”.



“Se da un canto - termina il comunicato - la partenza di Nicola Schoenenberger per un posto di lavoro così autorevole sottolinea la qualità professionale delle nostre e dei nostri deputati, dall’altro ci ricorda anche uno dei problemi maggiori del nostro cantone, ovvero la scarsità di posti di lavoro altamente qualificati che si manifesta con la partenza oltralpe di una parte importante dei nostri migliori talenti”.