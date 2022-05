I Verdi all'MPS: "Disposti a collaborare. Incontriamoci"

BELLINZONA - La risposta alla lettera aperta del Movimento per il socialismo indirizzata ai Verdi (LEGGI QUI) non si è fatta attendere. Ecco il testo, inviato in copia anche al Partito socialista e a Forum Alternativo. Nella foto, la deputata Samantha Bourgoin.

"Care e cari,



ringraziamo per la vostra comunicazione e richiesta di incontro ricevuta ieri via e-mail.

Viviamo in un cantone che vira sempre più verso la destra populista, in cui i temi che più ci stanno

a cuore – svolta ambientale e giustizia sociale – faticano ad emergere e le soluzioni languono.

Questo nonostante l’evidente degrado ambientale e del territorio, le crescenti disuguaglianze

sociali e un mercato del lavoro malsano, in cui i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori vengono

continuamente calpestati.

Proprio partendo da queste considerazioni e dalle esperienze positive fatte in altre tornate

elettorali con dinamiche simili, abbiamo deciso mesi or sono di aprire il dialogo con altre

formazioni d’area. La nostra intenzione è quella di porre i temi al centro, perseguendo l’obiettivo

comune di una società più ecologica e giusta, e mettendo da parte i personalismi e le logiche

partitiche, tanto utili per profilarsi quanto inutili per la causa. Vogliamo continuare a fare una

politica propositiva e costruttiva puntando, dove la logica elettorale ne suggerisce l’utilità, a

collaborazioni che valichino i confini partitici.

In quest’ottica siamo quindi certamente ben disposti ad incontrarvi per discutere una possibile

collaborazione d’area in vista delle prossime elezioni cantonali."