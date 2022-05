Il 66,5% dei ticinesi dice sì alla modifica della legge sulla donazione di organi

BELLINZONA - Netto sì pure al terzo oggetto in votazione, la modifica sulla legge in merito al trapianto degli organi, da parte del Ticino e della Svizzera, con il conteggio dei voti comunque ancora in corso.

Nel nostro Cantone a favore della legge si sono espressi il 66,5% dei votanti.

Dunque, se non ci sarà un documento che attesti la contrarietà, varrà il consenso presunto per l'espianto e la donazione di organi.

Nei principali Comuni, dicono sì Bellinzona col 68,51%, Chiasso col 69,64%, Locarno col 63,22%, Lugano col 64,7% e Mendrisio col 68,35%.