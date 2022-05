Tre volte sì: i risultati delle urne

BERNA - Risultati mai in discussione, sin dalla chiusura delle urne e forse anche prima. A livello federale ha vinto in tre occasioni il sì: passano la legge Netflix, il contributo svizzero a Frontex e la revisione sulla legge sulla donazione degli organi, con percentuali nette.

Per la legge sul cinema, a dire sì sono stati il 58,4% degli svizzeri, anche se in otto cantoni ha prevalso il no. In Ticino si è imposto il sì con il 58,1%.

Addirittura 71,5% di favorevoli per la partecipazione al rafforzamento di Frontex, con tutti i cantoni che votano sì (nel nostro, col 66,3%).

Infine, il consenso presunto ha raccolto il 60,2% dei consensi, con il no di quattro cantoni. In Ticino ha votato sì il 66,5% di coloro che si sono recati alle urne.