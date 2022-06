Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Lega: "Ennesima giornata nera"

BERNA – La Lega dei Ticinesi "deplora l’ingresso della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell’ONU. La candidatura elvetica, opera dell’ex Consigliera federale Calmy Rey (PS), andava ritirata al più tardi con l’uscita dal governo della ministra socialista ginevrina. Invece è stata portata avanti; e adesso il presidente di turno della Confederazione, il PLR Ignazio Cassis, tenta ddirittura di presentare l’ingresso della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell’ONU come un trionfo", si legge in un comunicato.

La Svizzera, all’interno del Consiglio di sicurezza dell’ONU, "non conterà nulla; dovrà però giocoforza prendere posizione e decidere misure che sono incompatibili con la nostra neutralità. Oggi dunque, per colpa della partitocrazia, la neutralità svizzera può considerarsi totalmente abbandonata; di certo non gode più di alcuna credibilità internazionale. Ciò avrà pesanti conseguenze negative per il futuro del Paese. Pure la Conferenza sull’Ucraina di Lugano – anch’essa fortemente voluta dal presidente PLR della Confederazione in funzione del proprio marketing politico – si inserisce nella deleteria scia della dismissione della neutralità elvetica, e del continuo avvicinamento ed asservimento del nostro Paese ad organismi internazionali antidemocratici quali ONU, NATO, UE. Una via disastrosa non solo dal profilo della neutralità, ma anche da quello della sovranità e dell’indipendenza della Svizzera".

E ancora: "Oggi è un giorno nero, l’ennesimo, per la storia del nostro Paese. Certamente la maggioranza dei cittadini elvetici non condivide la progressiva svendita della nazione in corso ormai da anni. Altro che entrare nel consiglio di sicurezza! La Svizzera dovrebbe uscire dall’ONU".