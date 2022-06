Luigi Di Maio lascia M5s: "Scelta che mai avrei pensato di fare"

ROMA – Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri italiano ha confermato la volontà di lasciare il partito spiegando di voler intraprendere una nuova sfida parlamentare, che si chiamerà “Insieme per il futuro”.



“È una scelta – spiega – che mai avrei immaginato di fare. Nessuno vuole creare una forza politica personale. La nostra sarà un cammino che partirà dagli amministratori locali. Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per odio, populismo, sovrani ed estremisti”, ha aggiunto.