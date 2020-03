Honte à vous!

di Andrea Leoni



Ayez honte, Madame la Présidente de la Confédération, pour nous avoir dit de "nous dépêcher" alors que l'alerte rouge retentit depuis le Tessin depuis des jours dans votre indifférence absolue. Ayez honte, Monsieur le Conseiller fédéral Berset vous qui, le 25 février dernier, depuis Rome, affirmiez que "les épidémies ne s'arrêtent pas à la frontière et ceux qui disent le contraire mentent" et maintenant, avec les bœufs qui se sont échappés de l'étable, tous les pays européens ont fermé leurs frontières. Honte à ceux qui ont refusé au Conseil d'Etat tessinois le contrôle des températures aux frontières.

Honte à tous ceux qui ont "ri" de notre conseiller d'État Raffaele De Rosa qui, à Berne, lors des premières épidémies en Lombardie, a appelé à un resserrement des frontières et à une prise de conscience du drame vers lequel nous nous dirigions. Vous aussi, Monsieur le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, vous avez rougi au moins un peu pour avoir gardé le silence alors que la Confédération semblait utiliser notre canton et ses citoyens comme cobayes de laboratoire de la Suisse, nous faisant sentir comme la treizième province de la Lombardie.

Tout le Conseil fédéral a rougi de ne pas avoir alarmé ses concitoyens de Suisse alémanique et romande qui, encore le week-end dernier, ont envahi les rues et les places, les bars et les restaurants sans se rendre compte du danger, faisant du pays une extraordinaire autoroute pour le virus. Au moment même où cette propagation massive se produisait, le professeur Adriano Aguzzi, directeur de l'Institut de neuropathologie de l'université de Zurich, lançait un appel désespéré à ses concitoyens sur YouTube : "Restez chez vous!" Et le jeudi précédent, avec 25 autres chercheurs suisses, il avait supplié le gouvernement de prendre des "mesures drastiques" pour stopper l'épidémie.

Vous ne les avez pas écoutés non plus.

Ce sont les cantons, Messieurs les Conseillers Fédéraux, qui vous ont acculés, qui vous ont défiés, lorsque l'un après l'autre ils ont décidé de suivre le Tessin, vous obligeant à prendre vos responsabilités. Pour faire passer la santé publique avant l'argent de Dieu.

Mais surtout, honte à Daniel Koch. Ce Daniel Koch qui est venu au Tessin le 12 mars pour convaincre le Conseil d'État de ne pas fermer les écoles obligatoires, malgré l'avis contraire des experts tessinois. Le même Daniel Koch qui, 48 heures plus tard seulement (!), a accompagné le Conseil fédéral en annonçant la fermeture de toutes les écoles du pays, mais qui a quand même repoussé de manière irresponsable les mesures de restriction sociale. Un nouveau report malheureux qui a fait dire au professeur Aguzzi, interviewé par Higgs, les mots durs suivants: "Ce que le Conseil fédéral a décidé est absurde. Le mini-bloc montre encore qu'ils ne comprennent pas la gravité de la situation. Nous devrions procéder au moins aussi rigoureusement qu'en Italie. Qui écoute le Conseil fédéral? J'ai le sentiment que la Suisse est totalement dépourvue de leader. Cela coûtera beaucoup plus de vies que ce qu'une arrestation en bonne et due forme pourrait empêcher".

Honte à vous, M. Koch. Honte à vous pour vos déclarations au Blick le week-end dernier, dans les heures qui ont précédé la décision du Conseil fédéral d'arrêter le pays. Quand vous aviez encore le culot de dire que vous aviez agi à temps. Lorsqu'il a déclaré, sans aucune honte, que "personne n'avait prédit à quel point la situation en Italie allait évoluer rapidement et de manière dramatique". C'était clair, évident, cristallin, pendant au moins 14 jours dans le sud de la Suisse, et beaucoup plus tôt si l'on considère les expériences chinoise, japonaise et coréenne. Il suffisait de demander aux pauvres médecins tessinois qui, comme la noble Cassandre, criaient à tue-tête pour réveiller nos consciences et les vôtres.

Honte à vous, Monsieur Koch, de n'avoir jamais eu la situation sous contrôle, alors que c'était votre travail à l'Office fédéral de la santé. C'est apparu hier de manière grotesque alors que vous n'étiez même pas en mesure, sous la pression d'un journaliste, de fournir le nombre de personnes infectées en Suisse car "l'augmentation est si importante ces derniers jours que nous ne pouvons plus être précis". Voilà pour l'efficacité tant vantée de la Suisse!

C'est aussi de sa faute si, comme il l'a dit à la télévision hier soir, le canton du Tessin sera à court de lits pour les soins intensifs lundi. Vous n'avez aucune excuse! L'incendie en Lombardie était devant votre porte d'entrée et vous l'avez laissé se propager. Vous avez ri, vous avez fermé les yeux, vous avez bouché vos oreilles, vous avez sous-estimé la situation jusqu'au bout, vous avez gaspillé un incroyable avantage. Et avec ce comportement malfaisant, vous avez transformé mon canton en une tranchée, où il y a plus de deux malade pour mille habitants et déjà 22 morts.



Bien sûr, tout n'est pas seulement de votre faute. De graves erreurs ont également été commises au Tessin. Ne vous inquiétez pas: quand tout cela sera terminé, nous pourrons faire un retour en arrière, clarifier les responsabilités et régler les comptes. Mais pas maintenant.

Nous allons maintenant, tous unis, défendre cette tranchée et avec elle notre pays, où beaucoup se sentent trahis par les institutions. Si le Coronavirus est la Caporetto de l'Office fédéral de la santé - et vous, Monsieur Koch, êtes notre Cadorna - les femmes et les hommes qui travaillent jour et nuit au front, avec tous les autres du Tessin, se battront comme sur la dernière ligne du Piave. Et notre colère et notre indignation, pour ce que vous nous avez fait, nous aideront à résister, résister, résister!



Nous espérons de tout cœur qu'en raison de votre négligence, de votre manque de courage, de votre impréparation, nos compatriotes n'auront pas à souffrir ce que nous souffrons. Même si les recommandations données hier par l'Office fédéral de la santé nous laissent perplexes, lorsqu'il est dit que les dîners et les déjeuners entre amis ne sont pas interdits, que les enfants peuvent aller au parc ou à un autre endroit pour jouer, mais pas en groupe de plus de cinq personnes. Irresponsable!

Une dernière chose: donnez-nous désormais tout ce dont nous avons besoin et laissez-nous faire ce que nous voulons. Laissez les médecins et les spécialistes tessinois choisir la stratégie pour notre canton. Vous avez déclaré hier, Monsieur Koch, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des prélèvements massifs sur le modèle de la Corée, de la Vénétie et de la Toscane qui, avec cette méthode, tentent de trouver le plus grand nombre possible de personnes infectées asymptomatiques afin de les isoler et d'éviter de nouvelles infections. Une fois de plus, votre déclaration s'oppose à celle de l'OMS, qui a lancé un appel à tous les pays: des tests, des tests, des tests. "On ne peut pas combattre un feu avec les yeux bandés. Et nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté", a expliqué le directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le fait que vous pensiez differenment, Monsieur Koch, est une raison de plus pour nous engager rapidement sur cette voie.

Publié par Liberatv le 18.03.2020 - Le texte italien prévaut (cliquez ici pour le lire)