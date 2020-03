Coronavirus, l'appello all'unità di Dadò: "Sfida epocale. Può essere affrontata solo se tutti ci rendiamo conto della gravità della situazione"

*Di Fiorenzo Dadò

A seguito della difficile e preoccupante situazione in cui si sta trovando il nostro Cantone, la Nazione e il mondo intero è fondamentale una presa di coscienza collettiva del pericolo al quale stiamo andando incontro se non l'affronteremo con la dovuta serietà.

Come hanno comunicato le nostre Autorità, questa sfida può essere combattuta con efficacia unicamente se tutti ci rendiamo conto della gravità della situazione. Questo significa agire concretamente adesso e prendere gli opportuni accorgimenti e le dovute precauzioni, ossia seguire le disposizioni suggerite e modificare in modo deciso le nostre abitudini, comprese quelle piacevoli di aggregazione sociale.

In questo momento difficile è fondamentale occuparsi delle persone più vulnerabili, in particolare proteggendo i nostri anziani e i nostri cari ammalati, rassicurandoli e non esponendoli a possibili contagi esterni con atteggiamenti incauti, per l'assenza delle misure di precauzione suggerite e facilmente attuabili. In questo senso le Autorità invitano in particolare gli anziani a stare protetti in casa e a non frequentare luoghi pubblici perchè il contagio potrebbe mettere seriamente in pericolo la loro salute.

In questi giorni il Governo, supportato da un gruppo di esperti, ha emanato delle disposizioni che per essere efficaci chiedono l'impegno di tutti noi. Nelle prossime ore è probabile che verremo chiamati a ulteriori sacrifici, ancora più incisivi e vincolanti. Affrontiamoli con fiducia!



Quello che sta avvenendo sconvolge le nostre abitudini e il nostro vivere assieme. La sfida che il Paese ha di fronte è epocale e chiede a tutti un atto di grande responsabilità collettiva.

Solo con la necessaria fiducia e responsabilità individuale, lottando uniti, riusciremo ad affrontare con successo questa difficile sfida.

A nome dell'Ufficio Presidenziale vi mando il nostro più caloroso abbraccio!

*Presidente PPD Ticino