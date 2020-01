Prima il bacio, poi il gelo. Se il tradimento avviene in diretta tv... E il video diventa virale

ECUADOR – È probabilmente il video più visto degli ultimi giorni. Stiamo parlando del filmato che circola in queste ore sui social in cui una giovane coppia di tifosi viene ripresa dalle telecamere sugli spalti per assistere alla partita del campionato ecuadoriano tra Barcelona e i Delfin. E fin qui niente di male...

A divertire il popolo di internet è il comportamento dei due: lui la abbraccia e la bacia con passione. Poi, si accorge con imbarazzo che la scena è ripresa dalle telecamere della tv che trasmette in diretta nazionale il match. E cala il gelo.

L'uomo stacca le mani dalle spalle della donna, mantiene lo sguardo imbarazzato e fa finta di nulla. "Signori – scrive su Twitter la giornalista Evelyn Gonzalez–, siate fedeli", alludendo a una presunta scappatella. E sono in molti ad averla pensata in questo modo.

Sarà davvero così o semplicemente trattasi di due ragazzi piuttosto timidi? Ah, saperlo...