Fiocco azzurro in casa Pelli! È nato Nino

LUGANO – Fiocco blu in casa Pelli. La moglie di Matteo Pelli, direttore di TeleTicinoe Radio 3iii, Eleonora Postizzi, ha dato alla luce oggi Nino, terzogenito della famiglia.

Lo annuncia Pelli con una tenera immagina su Instagram. Sorride all’obiettivo con la mascherina, mentre Eleonora guarda rapita il suo bambino. “Benvenuto Nino, il più piccolo dei Pelli. La mamma sta bene, probabilmente stasera ci farà già la pizza. Siamo felici e grati alla vita, in un momento così, di poter salutare una nuova nascita. Un abbraccio a tutti voi amici. Eleonora Matteo Leo, Luce, Nino e Zac”, scrive.

Tanti gli auguri arrivati via social in pochi minuti per un personaggio amato in tutto il Ticino. commovente quello del collega Riccardo Pellegrini: “La mascherina nasconde l’espressione ma non gli occhi felici di un papà felice e innamorato... benvenuto Nino”.