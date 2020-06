"Ti devi mettere la mascherina o te ne vai a fan***o". È caos sul treno: il video diventa virale

ITALIA – Sta facendo il giro del web un filmato che vede protagonisti un uomo e una donna intenti a litigare pesantemente a di un vagone di Trenitalia sulla tratta Napoli-Milano. Il motivo? Il mancato utilizzo della mascherina dell'uomo. "Non me ne frega un ca**o che stai parlando al telefono. È da quando siamo partiti che stai facendo come ca**o ti pare. Ci sono delle regole", incalza la donna.

E ancora: "Ti devi mettere la mascherina. Va indossata, sennò te ne va a fan***o in macchina". La situazione si scalda presto: dagli insulti e le offese si passa agli spintoni. Si è reso necessario l'intervento del personale e di un altro passeggero per placare gli animi. "È meglio che non dico niente – dice l'uomo – perché sei donna". "Io non sono una donna", la risposta che sta facendo impazzire il web.

"Io le cose le sistemo – urla la donna – le sistemo in un’altra maniera… Impalare". Il tutto mentre l'uomo senza mascherina non sembra aver alcuna intenzione di obbedire.