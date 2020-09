Altro che giorno più bello! Tutti alzano troppo il gomito e finisce in rissa, coinvolta anche la sposa

SWANSEA – Un matrimonio finisce in rissa. No, non sono i neo marito e moglie a litigare, bensì la sposa con altre donne. Il motivo non è noto, ma viste le condizioni della maggior parte delle persone presenti, dovrebbe essere l’alcool.

Infatti altre invitate avrebbero tentato di intervenire, senza riuscirci perché sono crollate letteralmente a terra, troppo ubriache. E se qualche volta alle feste e anche a quelle nuziali si alza un po’ il gomito, qui si è andati decisamente oltre.

Tanto che gli agenti di Polizia sono dovuti intervenire, dovendo però aspettare la mattina seguente, con la sbronza un po’ smaltita, per ascoltare le persone coinvolte.