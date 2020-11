La Ferragni finisce nel Presepe di Pontedera e scoppiano le polemiche. Ma lei non ne sapeva nulla

PONTEDERA - Chiara Ferragni, l'influencer più famosa del web, finisce addirittura nel Presepe, e non come un personaggio qualsiasi, bensì dando il volto alla Madonna. E sono polemiche, ma a quanto pare la moglie di Fedez, ora incinta di una bimba, la seconda dopo Leone, non ne sapeva nulla.

L'artista che ha relizzato il Presepe per il Comune toscano di Pontedera, Jacopo Pischedda, ha spiegato di averle inviato un messaggio spiegandole che cosa desiderava fare, senza ottenere risposta. Ed ha proseguito lo stesso.

Così, ecco la Natività con la Ferragni al posto della Madonna. “Chiara Ferragni è una persona che manda sempre messaggi positivi e io volevo raffigurare proprio questo”, si è giustificato Pischedda. "Ho scelto il suo volto per raffigurare la Madonna perché Chiara Ferragni è un simbolo dei nostri tempi e molto seguita dai giovani. Non volevo offendere nessuno".

Ovviamente sono scoppiate diverse polemiche, da cui il sindaco di Pontedera si è smarcato dicendo che “l’arte esiste solamente se il committente non esercita la superbia arrogante di voler limitare l’artista“.

Da parte della influcencer non ci sono state reazioni.