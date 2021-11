Consegna a luci rosse per Amazon. Sul furgone 'ospita' una ragazza, corriere licenziato

FLORIDA – Il video risale all'estate del 2019, ma le immagini sono state diffuse via social soltanto una settimana fa. Quello di cui stiamo parlando è probabilmente il video più cliccato degli ultimi sette giorni con un totale di undici milioni di visualizzazioni su Tik Tok. È stato registrato in Florida e immortala un camion di Amazon di color blu. E allora? Nessun problema se non fosse che, pochi secondi dopo, dalla porta posteriore esce una ragazza a mani vuote e in abiti succinti. Insomma, non proprio il dress-code del colosso di Jeff Bezos.

Lì, dentro al camion, c'è stato di più di una consegna. Accaduto che è costato il licenziamento all'autista. Amazon ha spiegato così la decisione: "Il suo comportamento non rispetta gli standard che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna. Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l'autista non consegna più pacchi ai clienti".