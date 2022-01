Fabrizio Corona contro i rapper: “Sono tutti grassi”. Sfera risponde per le rime: “Sei un pagliaccio”

MILANO – In un modo o nell’altro, Fabrizio Corona trova sempre il modo di far parlare di sé. L’ex re dei paparazzi ha messo i rapper nel mirino in questi giorni sui social. “Questi giovani rapperini – scrive – sono tutti grassi. Mah”. I riferimenti non mancano. Nel collage pubblicato da Corona, infatti, sono presenti i ‘big della scena’ Sfera Ebbasta e Tony Effe.

I due non hanno impiegato molto a rispondere per le rime. “Ti sei svegliato nervoso – replica Sfera –, se fai così sembri vecchio e invidioso. Sei un pagliaccio e lo sai. Questo non ti fa vivere in pace”.

La lite è proseguita a suon di botta e risposta tramite storie su Instagram. Il rapper Tony Effe, inoltre, sarebbe stato una delle cause della rottura tra Corona e una sua ex. “In quel caso – afferma Corona – mi hai fatto solo un favore. Ti ringrazierò per tutta la vita”.