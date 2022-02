Michelle e la separazione da Tomaso: "Lasciarsi è sempre una grande sofferenza"

MILANO - Non si spegne l'eco attorno alla separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e i due vengono costantemente riempiti da domande da parte dei media. Nei giorni scorsi è toccato alla showgirl, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Doveva parlare del suo prossimo programma, dove sarà ospite anche l'ex marito Eros Ramazzotti, ma inevitabilmente si è trattato anche il tema della separazione.

I due avevano annunciato con un comunicato di aver deciso di separarsi dopo dieci anni d'amore e due figlie, Celeste e Sole, continuando a rimanere in ottimi rapporti. Subito erano circolate voci di nuovi flirt, di lei con l'ex marito cantante e di lui con l'assistente di una stilista.

Trussardi aveva smentito, parlando con grande affetto di Michelle. "Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori", aveva detto. Aveva lanciato qualche frecciata a Ramazzotti ("oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Ci ha già mancato di rispetto").

Ora anche la Hunziker ha rivolto parole che sottintendono che qualcosa, anche se non amore, con Tomaso c'è ancora. "Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre".

Nessuno di loro si sbilancia sui motivi della rottura. Si è parlato di differenze di visioni ma i protagonisti non hanno mai approfondito. "Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio", ha aggiunto, parlando anche del suo nuovo taglio di capelli: "Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch'io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me".

Per lei è la seconda separazione, dopo quella con Ramazzotti, da cui ha avuto Aurora. "Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l'esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza".

La svizzera condurrà un one man show dal titolo Michelle Impossible, in due serate, con diversi ospiti: dalla De Filippi a Gerry Scotti sino a Ramazzotti.