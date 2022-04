Salgono sull'aereo sbagliato e finiscono a 1.200 km da casa: “Sconcertati”. La compagnia: “Hanno sbagliato percorso dopo il gate”

MADRID – È una storia parecchio bizzarra e curiosa quella che arriva dalla Gran Bretagna. Una coppia di turisti – in vacanza a Marsiglia – doveva imbarcarsi per verso Londra per fare rientro a casa dopo qualche giorno di relax. Ma i due si sono trovato a più di 1’200 chilometri da casa e precisamente a Madrid.

Elise e il fidanzato si sono accorti dell’errore solo una volta arrivati a destinazione. “Dopo un’ora di viaggio, Jesse mi ha detto di aver sentito un assistente di volo pronunciare ‘Madrid’, ma pensavamo si trattasse solo di un sogno”, racconta la donna ai tabloid inglesi.

“Poi – raccontano i due – abbiamo sentito parlare in spagnolo. Ci chiedevamo come fosse possibile. Non abbiamo idea di come è potuto succedere. Le nostre carte di imbarco sono state controllate e scansionate tre volte prima dell’imbarco. Alla fine siamo riusciti a tornare a casa con un altro volo”.

Il "Mirror" ha contattato Ryanair, la compagnia protagonista dell'errore, per chiedere spiegazioni di come possa essere successo. “Il signor Jezequel e la signora Mallia si sono imbarcati sul volo da Marsiglia a Londra Stansted attraverso il gate corretto. Tuttavia, non hanno seguito la rotta assegnata all'aereo in partenza per Londra Stansted, hanno attraversato un'area non autorizzata e si sono imbarcati erroneamente su un volo in partenza per Madrid”, la risposta della compagnia.