Madonna chiede un incontro a Papa Francesco: "Scomunicata senza un perché. Vediamoci per discutere di cose serie"

AMERICA – La cantante americana Madonna si è rivolta a Papa Franceso su Twitter chiedendo di poterlo incontrare per discutere della propria scomunica da parte della Chiesa cattolica. "Sono una brava cattolica – scrive Madonna –, ma non mi confesso da una decina di anni. Sono stata scomunicata tre volte e non ho mai ricevuto un motivo. Non lo trovo giusto. Incontriamoci per parlare di cose serie".

Non è la prima volta che Madonna dice di essere stata scomunicata dalla Chiesa cattolica: lo aveva detto diverse volte in passato, l’ultima nel corso di un’intervista del 2016 con il conduttore britannico James Corden. Non ha però mai spiegato nel dettaglio cosa fosse successo, e da parte della Chiesa cattolica non c’è mai stata nessuna dichiarazione pubblica al riguardo.

La stessa Chiesa in passato aveva però spesso criticato Madonna, soprattutto all’apice della sua carriera tra gli anni Ottanta e Novanta, per alcuni atteggiamenti ritenuti blasfemi. Tra questi c’era il famoso video di Like a Prayer, del 1989, in cui si vedevano croci in fiamme, le mani della cantante con le stimmate e altri elementi ripresi dall’iconografia cristiana.