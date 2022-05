Blanco 'palpato' sul palco. Social scatenati: "Un abuso". Enrico Ruggeri: "Per me non fu una tragedia"

MILANO – Non si spengono le polemiche su quanto accaduto al concerto di Radio Italia in Piazza del Duomo a Milano. Il video che facendo il giro del web e ha spaccato in due l'opinione pubblica. Di cosa parliamo? Della 'palpata' alle parti intime di una fan a Blanco, idolo dei giovani e vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con la canzone Brividi.

Tra chi parla di 'abuso' e chi chiede che venga condannato il gesto, ha voluto dire la sua anche Enrico Ruggeri. Il cantante italiano su Twitter ha pubblicato una foto vecchia dove viene ritratto mentre un paio di mani 'femminili' toccano le parti intime. "Se devo essere sincero – scrive –, per me questi fatti non furono una tragedia".