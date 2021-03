La giornata del malato, un video 'dal cuore' per rafforzare il sistema immunitario dell'anima

TICINO – Oggi, domenica 7 marzo, si celebra la 'Giornata del malato' con il motto "vulnerabile ma resiliente". "Nel 2021 desideriamo mostrare che malattie e disabilità non ci limitano solamente a livello fisico, ma hanno ripercussioni anche sulla nostra psiche. Se e in che modo una malattia – o una crisi come quella legata alla pandemia di Coronavirus – significhi stress psicologico varia da persona a persona. La buona notizia: nello stesso modo in cui rafforziamo il sistema immunitario del nostro corpo, possiamo farlo anche con la nostra psiche e diventare più resistenti", si legge nel comunicato congiunto delle Cliniche Sant'Anna e Ars Medica.

Per celebrare questa giornata, alcuni pazienti degenti nelle due cliniche si sono prestati a realizzare un video per entrare virtualmente nelle case dei loro cari che non possono fargli visita per le restrizioni attuali legate alla pandemia. Il video è accompagnato dalla canzone "Dal Cuore", firmata da Maxi B.