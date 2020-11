Arriva la nuova canzone natalizia della SSR, firmata Gotthard, con un band svizzera mai vista e un retrogusto... beatlesiano

COMANO - Si avvicina a grandi passi il periodo più intenso e più intimo dell’anno, dedicato alla famiglia, agli affetti, allo stare insieme. Quest’anno, purtroppo, solo parzialmente insieme. È in momenti come questi che la Musica, la radio, la televisione e il web del Servizio pubblico sono chiamati a dare un contributo supplementare in termini di vicinanza e compagnia.

Ed è in momenti come questi che, spesso, nascono iniziative e collaborazioni virtuose destinate a restare.

La RSI ha in serbo anche quest’anno una sorpresa che ha il sapore del Natale che pian piano sta entrando nel nostro animo.

Tutt’intorno, mentre cominciano ad accendersi le luci natalizie, anche la RSI «accenderà» la propria canzone di Natale e inizierà a diffonderne le note e le immagini sui canali Radio RSI e su www.rsi.ch/musica. Sarà un brano specialissimo, firmato da Leo Leoni e Nic Maeder dei Gotthard, accompagnati da una all star band svizzera mai vista prima. Lo spunto è di Leo Leoni (era il 30 ottobre) e in poche ore è nato l’abbozzo della canzone, beatlesiana fin nel midollo.

A quel punto Leo chiama la RSI e la RSI risponde. Insieme si decide di fare un passo in più: coinvolgere altre musiciste e altri musicisti svizzeri, anche per affiancarli in un momento particolarmente difficile. La RSI mette a disposizione lo Studio 2 di Besso e i propri tecnici; Leo Leoni lavora nel proprio studio di registrazione. Settimane di prove, incontri, energia creativa contagiosa.

La canzone è dunque quasi pronta per spiccare il volo. Grazie ai primi, entusiastici commenti delle altre unità aziendali della SSR, il progetto assumerà una dimensione nazionale poiché anche le consorelle SRF, RTS e RTR trasmetteranno e diffonderanno il pezzo e il video nel quale, come detto all’inizio, convivono le anime delle quattro regioni linguistiche e culturali svizzere, riunite per augurare Buone Feste, serenità e ottimismo a tutto il Paese.

Vabbè, a questo punto sveliamo anche il titolo della canzone: un semplice e diretto Xmas with you. Per vederlo e sentirlo, solo qualche giorno di pazienza.