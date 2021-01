Teleticino e Radio3i a vele spiegate

MELIDE – Il 2020 è stato un anno positivo per TeleTicino e Radio 3i in termini di ascolti. Lo si apprende dai risultati degli ascolti Mediapulse.

La radio...

Radio3i registra il record d’ascolti passando dalla quota di mercato media settimanale del 13,2% del 2019 al 13,9% nel secondo semestre 2020, con una media del 14,2% su tutto l’anno e più di 80’000 ascoltatori. Il 2020 ha scardinato il modo di fare informazione con la necessità stringente di far fronte all’emergenza pandemica. Il mandato pubblico d’informazione ha trovato la sintesi tra le 18.00 e le 19.00, momento in cui avviene la diretta simultanea di Teleticino e Radio3i. La capacità di rispondere velocemente alle esigenze del pubblico e la conferma dell’importanza dell’intrattenimento con nuove proposte sia di fasce orarie sia di voci al microfono, rappresentano la giusta direzione imboccata dall’emittente che affronterà le sfide del 2021 forte della fedeltà del suo pubblico.

e la tele...

Prosegue la crescita di Teleticino che conferma nell’ora quotidiana di informazione il perno del proprio palinsesto. La redazione guidata da Sacha Dalcol ha potuto esprimere il proprio potenziale nel codificare con tempestività e semplicità una situazione difficile. I dati d’ascolto confermano come questo lavoro sia apprezzato dal pubblico che passa ad una media annuale dell’1,95% con oltre 52’000 contatti quotidiani sulle 24 ore. Resta la tv regionale concessionata con la quota di mercato più alta del paese. Il record d’ascolti lo si registra nella fascia oraria dell’informazione. Ticinonews, in onda dalle 18.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato, nel secondo semestre ha ottenuto una media dell’8,2% di quota di mercato.

Le reazioni

Molto soddisfatto il direttore Matteo Pelli: “Quest’anno ha messo a dura prova tutti, credo sia importante mantenere la lucidità di capire come cambiare e ho la fortuna di vedere una squadra capace, disponibile, attenta che comprende il nostro mandato e le difficoltà che viviamo. Siamo pronti a guardare avanti e ad affrontare un nuovo anno insieme e sentire che il pubblico ci segue è il motore che ci sostiene”. Dello stesso avviso il CEO del Gruppo del Corriere del Ticino Alessandro Colombi: “Più che sui numeri, che sono comunque e ancora una gradita conferma, da sottolineare lo spirito di squadra

che anima Radio3i e Teleticino risultando in continue sinergie fra le emittenti che ci permettono di assolvere con quantità e qualità al ruolo di veicolo informativo e di intrattenimento per la popolazione ticinese.

I camei della “Festa a casa” di maggio 2020 e il “Capodanno comunque” dimostrano ancora una volta che la creatività, lo spirito di gruppo e l’ostinazione a realizzare qualcosa d’importante sono gli elementi fondanti delle nostre realtà radio-televisive”.