L'11 giugno arrivano gli Splash Games. Ecco come partecipare

RIVERA - In collaborazione con EF Education e Prosper Group, Splash e SPA Tamaro organizza la 1. Edizione degli Splash Games. Crea la tua squadra (composta da 2, 3 o 4 persone), partecipa a emozionanti e divertenti giochi dentro e fuori dall’acqua e prova a vincere fantastici premi.

ISCRIZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI

Biglietto per gli Splash Games a soli CHF 20.- per persona.

Il biglietto da accesso all’area SPLASH dalle 14:00 alle 21:00, valido esclusivamente sabato 11 giugno.

Acquista i biglietti per la tua squadra nei seguenti punti vendita:

- Splash e SPA Tamaro: alle casse tutti i giorni dalle 11 alle 21 o sullo shop online

(https://webshop.splashespa.ch/tickets/template/7136/)

- EF Lugano

- Agenzia Viaggi Hotelplan a Locarno e Bellinzona

- Agenzia Viaggi Idea Viaggi a Mendrisio.



PREMI per ogni componente delle squadre vincitrici:

1° premio – Un soggiorno linguistico all’estero con EF Education

2° premio – Voucher volo con Easy Jet

3° premio – Buono Splash e SPA del valore di CHF 100.-

Crea la tua squadra e iscriviti subito qui

(https://webshop.splashespa.ch/tickets/template/7136/)