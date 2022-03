Il reporter ticinese Filippo Rossi sulle rotte della migrazione

La “guida” Serge Guemou

Serge è un bambino che sogna di diventare un calciatore, poi è un giovane che cerca di farsi strada nel mondo dello sport, infine è un adulto che cerca la stabilità economica. Una storia come molte altre, se non fosse che Serge è nato in Camerun e lì le cose non sono così semplici. Per quanto tutto sembri difficile però, nel vocabolario camerunese “impossibile” non esiste.

Per Serge non esiste di sicuro; nonostante la realtà continui a prenderlo a schiaffi, costringendolo a viaggiare clandestinamente, a essere continuamente picchiato e derubato da criminali e polizia, a finire in prigione più volte, a truffare per sopravvivere, ad attraversare a piedi i deserti, lui si riprende ogni volta e continua imperterrito la sua ricerca della felicità.

La ricerca dell’Eldorado

La meta del viaggio non può che essere l’Eldorado, l’Europa, e inizia così la sua vita da migrante. Anzi, da migrante economico, come si definisce lui stesso, perché sa benissimo che non sta fuggendo a guerre o carestie ma sta solo cercando di trovare il suo posto in un mondo che continua a respingerlo. Grazie alla sua resilienza diventa un punto di riferimento, come capo del Consiglio dei migranti in Marocco, per quelli che come lui percorrono le rotte tra l’Africa subsahariana e le coste del Mediterraneo, incapaci di tornare a casa perché la vergogna del fallimento è più grande della miseria in cui sono costretti a vivere. Filippo Rossi lo ha incontrato per caso in Camerun e, dopo averlo raggiunto in Marocco, ha raccolto la sua testimonianza, diretta, sincera, dolorosa ma anche piena di speranza.

Raccontare il conflitto

Questa è solo una delle rotte dei migranti che l’autore ha percorso durante gli anni passati nelle zone colpite dai peggiori conflitti dei nostri anni. Ora è in Afganistan, a testimoniare in presa diretta il ritorno dei talebani al potere e la devastazione lasciata dalla guerra infinita che ha messo in ginocchio il paese.

