Dalla Nazionale alla Quinta Lega: tutto il calcio regionale (e non) in un'unica rivista

LUGANO – Il libro 'Calcio Ticinese' è realtà. Completamente rinnovata al rispetto al passato, la rivista è ora disponibile per gli abbonati. La stessa offre una panoramica precisa, accurata e moderna di quella che è stata la stagione 2021-2022 senza trascurare nessuno. I protagonisti della pubblicazione firmata Sacha Cattelan, Riccardo Vassalli e Omar Gargantini sono, inevitabilmente, i dilettanti di Seconda, Terza, Quarta e Quinta Lega. Ma non solo. No, perché ampio risalto è stato dato al calcio femminile e giovanile, oltre alle categorie superiori.

All’interno della rivista trovate anche delle rubriche di vario tipo. In ‘Penna a…’ sono due allenatori a parlare e rivolgersi direttamente ai lettori. In ‘Che fine hanno fatto’, si va alla scoperta di cosa fanno oggi alcuni protagonisti del nostro calcio del passato. Non manca spazio per le statistiche dei campionati ‘minori’ e nemmeno per un angolo accurato di fotografie. Il tutto senza dimenticare l’aspetto fisico e mentale con dei contributi di specialisti professionisti.



L’abbonamento è disponibile al prezzo di 80.- cliccando qui