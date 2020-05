AET torna in cifre nere dopo quattro anni

TICINO – L’esercizio 2019 di AET si è chiuso con un risultato positivo di CHF 9 mio. Si tratta del primo risultato nelle cifre nere dopo quattro anni di perdite consecutivi. Il risultato ha beneficiato degli effetti di una buona produzione idroelettrica e della crescita dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso registrata tra il 2016 e il 2018.

Le previsioni per l’immediato futuro restano tuttavia improntate alla cautela. Il trend positivo dei prezzi di mercato si è interrotto nel corso del 2019 e l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha determinato un calo delle vendite che avrà un sicuro impatto sul risultato dei prossimi anni. La produzione idroelettrica degli impianti dell’Azienda in Ticino si è attestata a 1'086 GWh, superando del 15% la media pluriennale. Questa situazione è stata favorita dalle abbondanti precipitazioni primaverili e autunnali.

Anche la quota di produzione derivante dalle partecipazioni in altri impianti idroelettrici ha registrato una crescita del 12.5% rispetto alle medie decennali, attestandosi a 675 GWh. Il conto annuale consolidato del gruppo presenta un fatturato lordo di CHF 1’017 mio, in crescita del 17% rispetto all’esercizio precedente, il risultato netto d’esercizio si è attestato a CHF 9 mio (contro la perdita di CHF –2 mio registrata nel 2018).

L’esercizio è stato caratterizzato dall’avvio del cantiere per la realizzazione del Parco eolico del San Gottardo, la cui prima fase si è conclusa secondo programma nel mese di ottobre con il completamento delle fondazioni su cui verranno montate le 5 pale eoliche. La messa in esercizio dell’impianto è prevista per l’autunno del corrente anno.