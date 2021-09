Un nuovo CdA alla guida della AIL Servizi SA

LUGANO – Martedì 7 settembre si è insediato il nuovo CdA di AIL Servizi SA, azienda di proprietà della Città di Lugano attiva nel controllo degli impianti elettrici, nel noleggio di fibre ottiche spente e nella rivendita di prodotti per i distributori di acqua, elettricità, gas e calore.

A guidare il CdA nei prossimi anni saranno l’Avv. Enea Petrini (Presidente) e Daniele Stefanini (Vicepresidente), in sostituzione degli uscenti Arch. Giorgio Giudici e Gianrico Corti, entrambi in carica dal 2009. I nuovi membri Manuela Ronconi, Valentino Benicchio e Christian Barelli si uniscono ai confermati Lukas Bernasconi e Andrea Censi. In uscita anche Jody Trinkler, membro dal 2014.

Il nuovo CdA si impegna a proseguire il percorso di crescita avviato dal precedente Consiglio, investendo sulla crescita organica. AIL Servizi si conferma come una realtà in salute che, alla soglia del ventesimo anniversario, continua a costruire approcciando il mercato con ottimismo e vitalità.