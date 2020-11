Aperte le iscrizioni ai corsi Bachelor e Master della SUPSI

MANNO – Le iscrizioni ai corsi di laurea Bachelor e Master dell’anno accademico 2021/2022 della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sono state aperte. Con un’offerta di 21 corsi Bachelor e 16 corsi Master impartiti da docenti professionisti, professori e docenti-ricercatori in otto diversi ambiti (architettura e costruzioni, design, formazione docenti, tecnica e tecnologia dell’informazione, sanità, economia aziendale, lavoro sociale, musica e teatro), la SUPSI si contraddistingue per il forte orientamento alla pratica, che permette alle studentesse e agli studenti di cimentarsi già durante gli studi con la professione che eserciteranno una volta ottenuto il diploma.

A partire dal prossimo anno accademico l’offerta formativa si arricchirà di tre nuovi percorsi Master: presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) prenderanno avvio il Master in Insegnamento del tedesco (lingua straniera) per il livello secondario I destinato ai docenti di Scuola elementare e il Master in Pedagogia specializzata e didattica inclusiva, mentre il Master in Interaction Design sarà la novità proposta dal Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD).

Il Master of Science in Engineering (MSE), offerto in rete con le altre scuole universitarie professionali svizzere, presenta inoltre una nuova formula: 14 profili di specializzazione, di cui dieci in ambito Engineering e IT, erogati dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI), e uno in ambito Construction and Planning proposto dal DACD.

Queste novità ben evidenziano la capacità della SUPSI di adattarsi in termini di formazione alle esigenze del territorio e di una società in continua evoluzione, con una particolare attenzione ai bisogni emergenti degli studenti e delle studentesse, favorendo la conciliabilità con attività professionali o impegni personali, l’individualizzazione del piano di studi e l’erogazione dei corsi in modalità ibrida (blended learning). Concetti riassunti in “La Tua Formazione”, il messaggio scelto dalla Scuola per informare in modo semplice e diretto sull’apertura delle iscrizioni all’anno accademico 2021/2022.

