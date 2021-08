In Svizzera più test e meno contagi ma più ospedalizzati e morti

BERNA - 5mila test in più di ieri ma meno contagi, dunque tasso di positività più basso. Risalgono però i contagi e aumentano i decessi. Sono le considerazioni che emergono dai dati del Covid in Svizzera.

Oggi infatti i nuovi casi sono 2'763, con un tasso di positività dell'8,66%, in discesa di un punto e mezzo da ieri.

I decessi sono 8, 24 ore fa erano stati 3.

Le persone che hanno avuto bisogno di essere ricoverate sono 79, dopo le 59 di ieri.

In Svizzera si contano attualmente 16'274 persone in isolamento e 14'104 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a 20 di ritorno da un Paese a rischio.