Esteso l'obbligo di mascherina alle medie fino al 29 ottobre

BELLINZONA – Il Consiglio di Stato, preso atto della situazione epidemiologica, ha deciso di prolungare l'obbligo di indossare la mascherina alle scuole medie e alle scuole speciali ad esse parallele fino al 29 ottobre 2021.

Ne consegue che per gli allievi l’uso della mascherina nell’istituto scolastico continuerà ad essere obbligatorio fino alle vacanze autunnali, salvo per chi avrà consegnato alla direzione della scuola la dichiarazione firmata dai genitori attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione dalla COVID-19; in questo caso l’uso della mascherina sarà facoltativo nelle aule e nei laboratori se sono rispettate le distanze, mentre rimarrà obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni e all’entrata e uscita da scuola. In qualsiasi circostanza in cui non sono rispettate le distanze l’uso della mascherina rimane raccomandato.

La situazione viene rivalutata costantemente e lo sarà soprattutto in vista della ripresa delle lezioni dopo le vacanze autunnali.