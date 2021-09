Nell'ultima settimana in Svizzera i ricoveri per Covid sono stati 324

BERNA - Nella settimana che va dal 30 agosto al 15 settembre in Svizzera sono state ricoverate 324 persone per il Covid.

Diminuiscono i pazienti che hanno avuto bisogno di un ricovero ma aumentano coloro che sono in cure intense: in una settimana il balzo è stato del 15%. L’occupazione dei reparti di cure intense nella settimana in rassegna e in quella precedente è stata del 79%, tra le percentuali più alte da inizio pandemia.

Le persone vaccinate che sono state ospedalizzate dal 27 gennaio al 5 settembre sono 193, con 37 decessi, contro i 10'000 circa ricoveri dei non vaccinati con 2'000 morti. Da gennaio, i malati di Covid che hanno ricevuto due dosi ma sono stati comunque trovato positivi sono 1'636.

Nella settimana terminata il 5 settembre, i morti sono stati 34, 10 in meno della settimana precedente.