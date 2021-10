Il vaccino Johnson&Johnson sarà disponibile in Svizzera da metà della prossima settimana

BERNA - Swissmedic ha omologato in primavera il vaccino anti-COVID-19 «COVID-19 Vaccine Janssen» sviluppato dal colosso farmaceutico Johnson & Johnson. Secondo i piani dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il vaccino sarà disponibile a partire dalla metà della prossima settimana.

Il 22 marzo 2021, Swissmedic ha omologato il vaccino del gruppo farmaceutico Johnson & Johnson. L’acquisto e la distribuzione dei vaccini ai cantoni è responsabilità dell’UFSP, che ha recentemente acquistato il vaccino da Johnson & Johnson. Secondo i piani dell’UFSP, il vaccino potrà essere iniettato dalla metà della prossima settimana. Con questo vaccino vettoriale, la popolazione svizzera avrà un’alternativa ai vaccini a mRNA di Pfizer/BioNTech e Moderna.

Il vaccino viene somministrato una volta ed è omologato per le persone a partire dai 18 anni di età. Il vettore è un virus che contiene la struttura delle proteine spike del coronavirus, sulle cui basi viene attivata la risposta immunitaria desiderata nelle cellule immunitarie umane. La differenza tra il vaccino vettoriale e il vaccino a mRNA risiede principalmente nel modo in cui le informazioni per la produzione della proteina spike entrano nelle cellule dell’organismo – mediante nanoparticelle o mediante virus. Tutti i tipi di vaccino hanno dimostrato un’elevata efficacia e un rapporto rischi-benefici positivo durante l’esame di omologazione di Swissmedic.

I medicamenti e i vaccini possono causare effetti collaterali indesiderati dopo la somministrazione. Swissmedic documenta le notifiche di tali effetti e pubblica regolarmente informazioni a riguardo. Il sistema di notifica e valutazione consente di acquisire nuove conoscenze che non erano ancora note al momento della domanda di omologazione. Le reazioni avverse ai medicamenti possono essere notificate sulla homepage di Swissmedic alla voce «Segnalazioni». Secondo la legge sugli agenti terapeutici, gli operatori sanitari devono notificare entro 15 giorni a Swissmedic reazioni avverse gravi sinora non note nonché altre reazioni avverse considerate importanti dal punto di vista medico. Le/i pazienti hanno il diritto di notificare gli effetti indesiderati. Ogni notifica aiuta Swissmedic ad analizzare i medicamenti nella loro applicazione su larga scala, a conoscerli meglio e, se necessario, ad adottare misure a beneficio della popolazione svizzera.