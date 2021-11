Koch: "Meglio farsi vaccinare per convinzione che per obbligo"

BERNA – Secondo l'ex 'mister Coronavirus' Daniel Koch, "la Svizzera non deve per forza fare la stessa cosa dell'Austria", che nei giorni scorsi ha limitato l'accesso ai ristoranti unicamente alle persone vaccinate o guarite dal Covid-19.

"Meglio farsi vaccinare per convinzione che per obbligo. I fronti sono già abbastanza induriti", ha dichiarato al Nouvelliste l’ex capo della divisione delle malattie trasmissibili all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Koch ritiene che a breve termine i fronti non si muoveranno più. "La gran parte degli Svizzeri che desiderava farsi vaccinare l’ha fatto. La parte restante non lo farà per non perdere la faccia", ha precisato. "Occorre dunque trovare soluzioni per far scendere la pressione tra i due campi", ha aggiunto.