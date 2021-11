BERNA - Oggi i casi di Covid in Svizzera sono 6'169 su 49'522 test effettuato, il che porta a un tasso di positività del 12,46% (in discesa di mezzo punto da ieri, quando era stato del 12,94%).

I decessi sono 15, 24 ore fa erano stati 9.

Le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale sono state 64, contro le 69 di ieri.

In Svizzera si contano attualmente 29'190 persone in isolamento e 20'004 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.