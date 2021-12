BERNA - Chiunque abbia un contatto ravvicinato con una persona infettata dalla nuova variante Omicron deve sottoporsi a 10 giorni in quarantena. Vaccinati compresi. Lo ha confermato al 20 Minuten l'Ufficio Federale della sanità pubblica (UFSP), spiegando che “si tratta di una misura precauzionale, in vigore fino a quando non se ne saprà di più sulla nuova variante”.Al momento – chiarisce l'UFSP –, “non è possibile interrompere la quarantena con un test”.