Si sente male sul bus, è positivo. Settimana bianca interrotta e quattro classi in quarantena

LOCARNO - Spesso la settimana bianca è un momento atteso a lungo, ma col Covid capita che venga rovinato. Quattro classi delle medie di Locarno sono state costrette a interrompere i giorni sulla neve a Lìenzerheide.

La partenza è stata domenica ma sin da subito un allievo è stato male, con nausea e problemi respiratori. I ragazzi erano ancora sul bus, il tampone e la positività del giovane e del vicino di posto sono arrivate appena giunti a destinazione. Procedendo coi test per tutti, si è visto che i casi erano di più.

A quel punto, si è reso necessario tornare a casa, mettendo le quattro classi in quarantena fino a Capodanno, compreso chi non aveva partecipato alla gita per i contatti avuti nei giorni precedenti (ma non per i genitori).

Alcune famiglie, pare nove, sono state costrette a andare in Grigoni a riprendersi i figli che stavano male.